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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يشارك في يوم زايد للعمل الإنساني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، في يوم زايد للعمل الإنساني الذي تقيمه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، كحفل سنوي تذكاراً للمغفور له الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأعرب الأب الربان عن سعادته البالغة بالاستقبال المفرح من  السفيرة مريم الكعبي، وعبر عن حرصه الشديد على حضور هذه المناسبة الطيبة، وتقديره الشديد لدولة الإمارات شعباً وحكومةً، وأشاد بالدور العظيم الرائد التي تقوم به الإمارات من دعم ومساندة للجميع، وأثنى على دماثتها إذ تفتح أبوابها وتمد ذراعها للكل.
وفي سياق متصل ثمَّن الأب الربان مجهودات السفيرة مريم الكعبي التي تقوم بدور عظيم ومشهود له من الجميع، من تبادل العلاقات والخبرات والمحبة من جهة، وتمثيل دولتها في المجمع المصري من جهة أخرى. 
وفي الختام حضر الأب الربان السحور الرمضاني المقام على شرف هذه المناسبة، وقدم الشكر لسيادة السفيرة والحضور الكريم.

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الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يوم زايد للعمل الإنساني سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة السفيرة مريم الكعبي