الأهلي يهزم بيراميدز ويتوج بطلا لكأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة 2-1 مساء اليوم الاثنين في ستاد القاهرة.

وأقيمت المباراة النهائية لكأس مصر بصافرة الحكم أمين عمر وبحضور أكثر من 10 آلاف مشجع.

تقدم بيراميدز بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 74.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.

وتوج الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر باللقب ليضرب موعدا مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل في كأس السوبر المصري بالإمارات.