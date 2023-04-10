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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

الدفاعات الجوية الأوكرانية تواجه خطر نفاد الصواريخ والذخيرة في غضون أسابيع.. ومسئول عسكري أوكراني: العواقب ستكون خطيرة للغاية

البوابة نيوز
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ذكرت صحيفة الجارديان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تواجه خطر نفاد الصواريخ والذخيرة في غضون أسابيع، كما يشير تسريب واضح لوثائق البنتاجون الذي يعود تاريخه إلى فبراير، حيث تسابق مسؤولو الدفاع الأمريكيون لتتبع كيف أصبحت الملفات علنية. 
 

مسؤول أوكراني يوضح تأثير أنظمة الدفاع الجوي الغربية على الصواريخ الباليستية الإيرانية - CNN Arabic

وتوضح إحدى الوثائق، المؤرخة في 23 فبراير والتي تحمل علامة "سرية"، بالتفصيل كيف أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية S-300من الحقبة السوفيتية سوف تستنفد بحلول 2 مايو بمعدل الاستخدام الحالي، ومن غير الواضح ما إذا كان معدل الاستخدام قد تغير منذ ذلك الحين. 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنها تراجع صحة الوثائق المصورة التي يبدو أنها تحتوي على مواد حساسة وسرية للغاية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، التي تعتمد عليها إلى جانب S-300 للاحتجاج على المواقع الحيوية للقوة الجوية الروسية، قد تواجه مشاكل بحلول منتصف أبريل.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مسئولين عسكريين كبار إن اكتساب الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية المزيد من الفرص لمهاجمة القوات الأوكرانية قد يشكل تحديًا كبيرًا لكييف.

ولم يعلق الكولونيل يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، بشكل خاص على المعلومات الواردة في الوثائق، لكنه قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن أوكرانيا تواجه تحديات خطيرة في الحصول على الذخيرة.

وقال للصحيفة "إذا خسرنا معركة السماء، فإن العواقب ستكون خطيرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا"، وأضاف: "هذا ليس وقت المماطلة"، وحث الحلفاء الغربيين على تسريع مساعدتهم.

ويعتقد بعض المسئولين الأمريكيين أن التسريب الواضح للذاكرة الكبيرة لوثائق البنتاجون السرية ربما يكون من مصدر أمريكي.

وقال مايكل مولروي المسئول الكبير السابق في البنتاجون لرويترز في مقابلة "التركيز الآن على أن هذا تسريب أمريكي لأن العديد من الوثائق كانت في أيدي الولايات المتحدة فقط."

ويقول المسئولون إن اتساع نطاق الموضوعات التي تناولتها الوثائق، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وإفريقيا، تشير إلى أنها ربما تكون قد سربت من قبل أمريكي وليس حليف.

وقال مسئولون أمريكيون إن التحقيق في مراحله الأولى ولم يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر موالية لروسيا وراء التسريب الذي يُنظر إليه على أنه أحد أخطر الانتهاكات الأمنية منذ أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو ودبلوماسي. ظهرت الكابلات على موقع ويكيليكس في عام 2013، ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن والكرملين على طلبات للتعليق.

 

 

 

 

الدفاعات الجوية الأوكرانية الصواريخ البنتاجون