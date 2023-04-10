الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ 3.2% خلال مارس 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (166.5) نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا في معدل التضخم قدره (3.2%) عن شهر فبراير 2023.

وأوضح الجهاز أنه ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.6%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%).

و سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.9%) لشهر مارس 2023 مقابل (12.1%) لنفس الشهـر من العام السابق..