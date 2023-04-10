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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ 3.2% خلال مارس 2023

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (166.5) نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا في معدل التضخم قدره (3.2%) عن شهر فبراير 2023.

وأوضح الجهاز أنه ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.6%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%).

و سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.9%) لشهر مارس 2023 مقابل (12.1%) لنفس الشهـر من العام السابق..

الاحصاء معدل التضخم ارتفاع