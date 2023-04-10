«عبد الهادي»: جهاز الزمالك سيعيد الاستقرار والهدوء للفريق

قال مدحت عبد الهادي مدرب عام الزمالك، إنه لا يرغب في الحديث عن أسباب استبعاد اللاعبين في الفترة الماضية ومنهم اللاعب عمرو السيسي.

وأضاف «عبد الهادي» في تصريحات صحفية، نعمل مع الجهاز الجديد للزمالك على إعادة الهدوء والاستقرار مرة أخرى للفريق، وشدد على أنه لم يتحدث من قبل عن عدم العودة للزمالك لأن تصريحاته تم تحريفها.

وأشار مدرب الزمالك: ”الحالة البدنية للاعبي الزمالك ليست مستقرة طوال الـ90 دقيقة، وحاولنا السيطرة علي منتصف الملعب.. وسيف فاروق جعفر قدم مباراة جديدة كما أن نزول سيف الجزيري كان له هدف بأن يكون محطة جيدة”.

وفاز فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء اللقاء قويا بين الفريقين، وسجل هدف الزمالك المدافع محمود حمدي الونش من رأسية رائعة فشل حارس البنك في التصدى لها، وذلك بالدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدف للبنك الأهلي بداع التسلسل.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد البنك عند النقطة 17 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.