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الإثنين 10 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر.. تعليمات خاصة في مران الأهلي الأخير لمواجهة بيراميدز "صور"

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غد الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.

وخاض الفريق مرانه وسط حالة من التركيز والحماس واشتمل على بعض الفقرات الخاصة بالإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، ضمن جلساته التحضيرية لمباراة بيراميدز.

كما عقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة نهائي الكأس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي والتي أقيمت على استاد القاهرة.

الأهلي وبيراميدز نهائي كأس مصر مارسيل كولر