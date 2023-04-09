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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج بعد تفتت بقعة السولار بنهر النيل

جانب من العمل
جانب من العمل
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الاحد، تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم فى تمام الساعة الرابعة عصرا بعد تفتت بقعة السولار بمياه نهر النيل.
وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى انه تم رفع عينات مياه للتاكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.
ومن الجدير بالذكر أنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز اخميم وانه تم خلال تلك الفترة الاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة ومحطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور اى آثار لبقعة السولار امام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.
كما تم اخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والرى والمسطحات المائية هذا بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.

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