وزير الداخلية الفرنسي: ما بين 4 إلى 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في مارسيليا

الأحد 09/أبريل/2023 - 02:29 م

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد إن من المحتمل وجود ما بين 4 إلى 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار بوسط مدينة مارسيليا (جنوب فرنسا).

وقال دارمانين - الذي وصل إلى مكان الحادث لتقييم الوضع بعد انهيار مبنى رقم 17 في شارع تيفولي - "نعتقد أن هناك ما بين 4 إلى عشرة أشخاص تحت الأنقاض".. مضيفا أن بحسب حصيلة أولية، أصيب 6 أشخاص، من بينهم خمسة في حالة حرجة، مؤكدا "لا أحد بين الحياة والموت".

وتابع أنه تم إخلاء المبنيين المجاورين للمبنى المنهار لكن سيتم إخلاء نحو 30 مبنى آخر على مدار اليوم، كإجراء وقائي، موضحا "لا نعرف، فى الوقت الحالى، سبب هذا الانفجار الذي تسبب فى انهيار المبنى".

وبحسب وزير الداخلية، فإن المبنى كان "في حالة جيدة للغاية"، لكن الحريق "ما زال مستمرا فى اللحظة التى يتحدث فيها"، ما يعرقل رجال الاطفاء من التدخل للوصول إلى أى ضحايا.

من جانبه، قال رئيس بلدية مارسيليا بينوا بايان، إن انفجارا عنيفا ربما يكون سبب انهيار المبنى، مضيفا أن التحقيق الذي تم فتحه سيسهم في تحديد أسباب الانهيار، كما أكد أنه لا يوجد إخطار يحذر من أن هذه المباني كانت معرضة لخطر.. وأضاف "تظل أولويتنا القصوى البحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض المبنى رقم 17 ".

وقد أدى انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل لكن حريقا يعرقل جهود رجال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وصرح كريستوف ميرمان رئيس إدارة المنطقة الواقعة في جنوب فرنسا، أن هناك "شكوكا كبيرة بأن انفجارا تسبب في انهيار المبنى لكن يجب أن نبقى حذرين جدا بشأن الأسباب في هذه المرحلة".

وفي تصريح سابق، قال رئيس بلدية المدينة إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مارسيليا حدث حوالي الساعة 00،40 (بتوقيت باريس) ما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين.

وأضاف أن "حريقا اندلع في أنقاض (المبنى) يمنعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض". وتحدث بايان عن خمسة جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.