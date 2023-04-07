المركز السوري للزلازل: تسجيل 9 هزات أرضية خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة 07/أبريل/2023 - 11:29 ص

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 9 هزات أرضية جميعها أقل من 3.6 درجات على مقياس ريختر، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية/سانا/ أن الهزات الأرضية توزعت ما بين هزتين في لواء اسكندرون، الأولى تبعد 43 كم شمال غرب إدلب وبقدر 2.7 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 70 كيلومترًا بقدر 2.5 درجة.

وسجلت هزة شمال غرب حلب بـ 109 كيلومترات بقدر 3.1 درجات وأخرى في البحر جنوب غرب اللاذقية بـ 38 كيلومترًا بقدر 3.5 درجات، وهزة جنوب شرق اللاذقية بـ 11 كيلومترًا بقدر 2.9 درجة، وهزة أخرى في خليج اسكندرون بقدر 2.2 درجة و3 هزات في البر التركي.