رئيس وزراء نيوزيلندا يحث المواطنين للحصول على لقاحي "كورونا" والإنفلونزا

الأحد 02/أبريل/2023 - 03:00 م

حث رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر جون هيبكنز المواطنين اليوم /الأحد/ على الحصول على الجرعات التعزيزية من لقاح "كورونا"، ولقاح الإنفلونزا، وذلك عقب حصوله عليها بأحد المراكز الطبية.

وتابع هيبكنز أنه سيجري تنظيم عدد من الفعاليات بأنحاء البلاد لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات التي أكد أنها ستجعلهم مستعدين لمواجهة فصل الشتاء،

كما ستساعد في تخفيف الضغط على النظام الصحي، وذلك حسبما ذكر "راديو نيوزيلندا ".

من جانبها، صرحت وزيرة الصحة عائشة فيرال عقب حصولها على اللقاحين أنه سيمكن للكثيرين الحصول على اللقاحين في الوقت ذاته، مشيرة إلى توفر عدد كبير من الجرعات في البلاد أكثر من العام الماضي.