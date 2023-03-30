بعد رفع الفائدة .. تعرف على سعر الدولار في البنوك مساء اليوم

الخميس 30/مارس/2023 - 10:58 م

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فى تعاملات مساء اليوم الخميس 30-3-2023، بمعظم البنوك العاملة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

جاء سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

جاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.