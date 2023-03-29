الجارديان: ألمانيا تفي بوعدها وترسل دبابات ليوبارد المتطورة لأوكرانيا

الأربعاء 29/مارس/2023 - 11:45 ص

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن ألمانيا قامت بالوفاء بوعدها للجانب الأوكراني وأرسلت 18 دبابة متطورة من طراز ليوبارد لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية خلال المواجهات الدامية مع القوات الروسية والتي بدأت منذ أكثر من عام بعد أن شنت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأضاف المقال، الذي كتبه الصحفي فيليب أولترمان، أن شحنة المساعدات العسكرية والتي تضم 18 دبابة من طراز ليوبارد، إلى جانب معدات عسكرية أخرى، وصلت بالفعل إلى أوكرانيا طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الألمانية، موضحا أن تلك المساعدات تأتي بعد شهور من التردد والمماطلة من جانب برلين لتلبية احتياجات الجانب الأوكراني من الأسلحة المتطورة لكي تتمكن من صد الهجمات الروسية.

ويوضح المقال أن الجانب الألماني كان قد تعهد في يناير الماضي بتزويد كييف بأحدث أنواع المركبات القتالية لديه في إطار اتفاق تسهم بمقتضاه الدول الأوروبية والولايات المتحدة في توفير أنواع متطورة من الدبابات لأوكرانيا ولاسيما دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية.