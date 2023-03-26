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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حربه قتلا وحرقا وإبادة واقتحاما للمقدسات

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
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 حمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. 
وقال أبو ردينة - في تصريح صحفي، اليوم الأحد- إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تتحمل المسئولية بشكل كامل، عما حدث من حرق المستوطنين المتطرفين لمنزل المواطن أحمد ماهر من بلدة "سنجل" في رام الله وسط الضفة الغربية، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة والاعتداء على المرابطين داخله.
وأضاف أبو ردينة: أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، من خلال تصعيد حربها ضد شعبنا الفلسطيني قتلًا وحرقًا وإبادة واقتحامات للمقدسات.
وحث الأطراف الإقليمية والدولية التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، على التدخل ولجم تطرف حكومة إسرائيل والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان المبارك، من قبل جيشها ومستوطنيها، قبل انفجار المنطقة، الذي تتحمل نتائجه الحكومة الإسرائيلية وحدها.

الحكومة الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الضفة الغربية