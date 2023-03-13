رئيس «حقوق النواب» يستقبل السفير الألماني فرانك هارتمان بسوهاج

الإثنين 13/مارس/2023 - 09:31 م

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، خلال زيارته إلى سوهاج وعقد لقاء مع اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

حضر اللقاء أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة نانسي نعيم، والنائب رفعت شكيب أعضاء مجلس النواب، خلال زيارته للمحافظة والتي تستمر ثلاثة أيام حتى الأربعاء 15 مارس الجاري؛ لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز دار السلام، وتفقد عدد من المدارس المهتمة بتدريس اللغة الألمانية.

ورحب المحافظ بالسفير الألماني على أرض سوهاج، متمنيا له زيارة سعيدة، مؤكدا أهمية التعاون بين الدولتين فى مختلف المجالات، وأن سوهاج ترحب بالزيارات والمبادرات التي تهدف الى تحقيق التنمية والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، من خلال نقل ما يلائم المجتمع المصري من ثقافات وخاصة من الشعوب التى ترتبط بصداقة قوية مع الشعب المصرى وهو ما تتميز به العلاقة بين الشعبين المصرى والألمانى.

وأعرب السفير الألمانى عن شكره على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموى للمحافظة، وما تتمتع به سوهاج من مشروعات للبنية التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى تقديم الخدمة المجتمعية لمحافظة سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة، إيمانا بدور السفارة الألمانية فى دعم المجتمع المصرى ككل.