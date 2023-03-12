اليوم.. السياحة تفتح باب التسجيل لـقرعة الحج من خلال الشركات

الأحد 12/مارس/2023 - 07:20 ص

أعلنت وزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير وزير السياحة أحمد عيسي، فتح باب التسجيل لـ قرعة الحج للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 12 مارس، وتستمر حتى 19 أبريل المقبل.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في بيان لها، موعد القرعة العلنية لاختيار الحجاج، منوهة إلى أن موعد القرعة سيكون 30 أبريل المقبل، لتبدأ بعدها إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود.

- أولا طباعة كشوف الحجاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج من أصل 8 صور معتمدة ومختومة من الوزارة وشركة السياحة.

- صور بطاقات الرقم القومي للحجاج ولابد أن تكون سارية الصلاحية، ومستندات صلة القرابة بالنسبة للمحارم والمرافقين والمرتبة بنفس مسلسل الكشف.

- أصل جواز سفر مميكن لكل حاج لا تقل مدة صلاحيته عن عام بدءا من تاريخ 30-4-2023 الموافق 10 شوال 1444هـ.