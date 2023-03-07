يوم الشهيد.. مدير “المحاربين القدماء”: نيل الشهادة شرف يتوق له جميع رجال القوات المسلحة

الثلاثاء 07/مارس/2023 - 11:33 ص

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس كل عام، أعلنت من خلاله عن أنشطة وفعاليات الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وقال اللواء أشرف أحمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب: “إن إختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يومًا للشهيد تأكيدًا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءًا من القائد العام للقوات المسلحة وحتى أحدث جندى على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة، حيث أن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت إلا أنه كان دائمًا فى الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان الأمر الذى أدى إلى استشهاده ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يومًا تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال واتخذت من استشهاده رمزًا وتأكيدًا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جليًا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة فى سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود”.

وحول خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام، قال مدير جمعية المحاربين القدماء:" لقد تعلمنا بالقوات المسلحة أن التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب هو سمة النجاح، لذلك أعدت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم كالآتى: يضع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول، كما ستقام شعائر صلاة الجمعة القادمة بمسجد المشير طنطاوى وتدور خطبتها حول منزلة الشهيد، كما سيقام مهرجان رياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه مباريات ودية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسى المتحركة "تتابع" بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية ".

وتابع:" كما سيقام معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء، وسيتم عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية على مستوى أسر الشهداء ومصابى العمليات، وإصدار العدد الخامس والستين من مجلة الوفاء، التى تصدرها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، علاوة على تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الاحتفال، وزيارة مصابى العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابى العمليات ( المناطق العسكرية – القواعد البحرية / الجوية – الكليات العسكرية – مصانع القوات المسلحة – نوادى القوات المسلحة – المزارات السياحية ) مخطط تنفيذ عدد من الرحلات بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وزيارة مصابى العمليات الحربية ( المقيمين بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع الوفاء والأمل ) لمستشفى 57357 وتوزيع الهدايا على الأطفال ".

وتابع اللواء أشرف أحمد محمد شريف:" من دواعى الفخر والسرور، أن ذوى الهمم يعيشون عصرهم الذهبى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد يحققون العديد من النتائج المبهرة فى مجالات متعددة، مما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات، وأؤكد لكم فى هذا الإطار أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها،ومن خلال هذا التوجيه بتدعيم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أبنائنا وبناتنا من ذوى الاحتياجات من خلال مركز تدريب الحرف المهنى وذلك بإستقدام مجموعة من المدربين المهرة وتوفير المواد الخام والتنسيق مع وزارة الثقافة لتدريبهم على مهارات ( النحت – الخزف – الرسم على الزجاج – المصنوعات الجلدية )، وهذا نراه فى منتجاتهم فى المعارض الفنية خلال إقامة (2) معرض فنى سنويًا، من أجل دمجهم فى المشاركة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ".

وأضاف:" ولما كانت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالاهتمام بالرياضة فقد تم تطوير منظومة وأدوات التدريب بنادى المحاربين القدماء لتتماشى مع أحدث ما تم الوصول إليه لدعم أبنائنا وبناتنا من ذوى الإحتياجات الخاصة بمشاركتهم فى كافة النواحى الرياضية ويعتبر نادى المحاربين القدماء ممثل القوات المسلحة فى رياضة المعاقين والمسجل فى اللجنة البارالمبية وإتحادها منذ سنة 1995 وحتى الآن وتحصلت الفرق الرياضية على عدد (4) كؤوس وعدد (191) ميدالية خلال الموسم الرياضى 2021/2022 فى ألعاب ( كرة السلة – تنس الطاولة – رفع أثقال – السباحة – ألعاب القوى – الريشة الطائرة ".

وأقول: الأجيال الجديدة هم ثمرة المستقبل.. وأملنا فى الغد.. لذلك من حق الأجيال القادمة أن يعرفوا بطولات محاربينا حتى لا تضيع دمائهم التى فقدوها.. من حق الأجيال القادمة أن يتعرفوا على أبطال المعارك الذين قدموا العديد من التضحيات من أجل تحرير الأرض وإستعادة الكرامة وإستكملت الدولة ملحمة البطولات بحزم من الإجراءات لتنمية المستقبل وتحقيق هدف الدولة بالإنجازات اللى بنشوفها على أرض الواقع فى مصرنا الحبيبة أما رسالتى الأخيرة التى أوجهها لشباب مصر القادم:حافظوا على التنمية والرخاء والأمن والإستقرار الذى تشهده مصرنا الحبيبة حاليًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى،حافظوا على كل ما هو جميل وذلك بالعلم والعمل والعرق لكى تصونوا الأمانة وتتواصل الأجيال فى حب مصر والعمل على رفعتها وبناء الجمهورية الجديدة، وإلى شباب مصر جيل المستقبل كونوا أوفياء للدم الذى سال على تراب سيناء وكونوا أوفياء لكل عمل أعاد لمصر كرامتها وعزتها ".

