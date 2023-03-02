قطع التيار الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة لصيانة المحولات.. اليوم

الخميس 02/مارس/2023 - 07:00 ص

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة، اليوم الخميس، لصيانة المحولات.

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "الكوثر - قرية المشربية - قرية خليجية - قرية السندباد عمارات مجموعة أخوان"، اليوم الخميس، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كان قد أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.