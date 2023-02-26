وسيلة منع حمل ذكرية| علماء يطورون حبوبا للرجال تشل حركة الحيوانات المنوية لساعات

الأحد 26/فبراير/2023 - 03:39 ص

صرحت دراسة تجريبية حديثة أن عقارا مرشحا جديدا يجعل ذكر الفئران عقيما في غضون ساعات، ما قد يشير إلى وسيلة منع حمل ذكرية مستقبلية عند الطلب.

وينضم الدواء المحتمل، الذي لم يتم اختباره على البشر ولا يزال بعيدا عن إمكانية أن يصبح متاحا، إلى عدد متزايد من موانع الحمل الذكورية قيد التطوير، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء «روسيا اليوم».

ومع ذلك، يوجد حاليا خياران فقط متاحان للرجال: الواقي الذكري وقطع القناة الدافقة.

وقد عانت الأدوية السابقة جزئيا بسبب الاعتقاد بأن الحد من الآثار الجانبية أعلى بكثير بالنسبة للرجال - لأنهم لا يجازفون بالحمل - فضلا عن عدم اهتمام صناعة الأدوية بالموضوع.

وقالت ميلاني بالباخ، الباحثة في علم العقاقير في وايل كورنيل ميديسين في الولايات المتحدة: "بالنسبة للنساء، يقع كل عبء وسائل منع الحمل على عاتقنا الآن".

وقالت بالباخ، المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في Nature Communications: "نريد خيارات جديدة".

واستهدف فريق الباحثين إنزيما يسمى محلول أدينيليل القابل للذوبان، والذي يعمل بمثابة "مفتاح تشغيل" للحيوانات المنوية، كما قال المعد المشارك في الدراسة يوشين باك، وهو أيضا من طب وايل كورنيل.

وقال إنه إذا تم إيقاف تشغيل الإنزيم، فلن تتمكن الحيوانات المنوية من الحركة.