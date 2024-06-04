أبطال كمال الأجسام بالدقهلية يحرزون المراكز الأولى فى بطولتى كأس مصر المفتوحة

فاز أبطال كمال الأجسام بنادي الناصرية الرياضي التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم" المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام للأندية ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 19 سنة، والمركز الأول في بطولة كأس مصر المفتوحة للشباب تحت 23 سنة، والتي أقيمت تحت إشراف الإتحاد المصري لكمال الأجسام، بمركز شباب هيهيا بمحافظة الشرقية .

فيما حقق 11 لاعب تحت 19 سنة المركز الأول في الترتيب العام وهم محمد محمود محمد عبد المطلب ذهبية 65 ك و معاذ محمد عوض الشربينى ذهبية 75 ك و أحمد هانى محمد رمضان ذهبية 80 ك وأحمد محمد عبد المقصود شفيق ذهبية 95 ك وعبد الحليم محمد عطيه ذهبية 100 ك ويوسف محمد فوزى فضية 65 ك وفاروق رامى فاروق فضية 70 ك و فارس محمد محمود البيومى فضية 75 ك و حمدى السيد حمدى الوردانى فضية 90 ك ومصطفى ابراهيم مجاهد برونزية 85 ك والهنداوى خالد محمد رشاد رابع 65 ك .

كما حقق 8 لاعبين تحت 23 سنة المركز الأول في الترتيب العام وهم عمرو تامر أحمد الشحات ذهبية 65 ك وأحمد على مأمون محمد ذهبية 75 ك و إسلام محمد أحمد ذهبية 80 ك و لطفى اشرف لطفى ذهبية 90 ك و أحمد محمد عرفات ذهبية فوق 100 ك و نصر كنعان أبو النصر فضية 80 ك وتوفيق محمد توفيق فضية 90 ك ومحمد ناجح السيد محمد برونزية 80 ك .

من جانبه وجه الكابتن عبد الرحمن إبراهيم الشكر والتقدير للمدربين المحترمين الذين عملوا بأمانه وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الإنتصارات المشرفه، ولجميع اللاعبين الأبطال .

كما وجه الشكر للإتحاد المصري لكمال الأجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقى و النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي و المساعد التنفيذي للإتحاد الدولى على ما يقدمه من دعم للاعبين والمدربين بصفه دائمه.

ووجه الشكر للمحاسب أحمد الشامى نائب رئيس الإتحاد المصرى والإفريقى لكمال الأجسام على ما يقدمه من دعم مستمر للاعبين من أجل تنمية مهاراتهم للوصول إلى مراكز متقدمه فى البطولات وكذا الدعم المستمر للعبة وللقائمين عليها .

وتقدمت أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لنادى الناصرية الرياضي، والكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام، و للمدربين المحترمين واللاعبين الفائزين في بطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين بالشرقية .

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IMG-20240604-WA0078

IMG-20240604-WA0077

IMG-20240604-WA0041