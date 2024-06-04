جانتس: بنهاية الصيف سيتم التعامل مع مشكلة الشمال من خلال ترتيب دبلوماسي أو تصعيد عسكري

أعلن وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم /الثلاثاء/، أن الأعمال العدائية على الحدود الشمالية سيتم التعامل معها بحلول بداية العام الدراسي المقبل (نهاية الصيف) سواء من خلال ترتيب دبلوماسي أو تصعيد عسكري.

وانتقد جانتس - بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم الانضمام إليه ولرئيس الأركان السابق وعضو كابينيت الحرب جادي أيزنكوت، خلال جولتهما في منطقة الشمال، التي تتعرض لهجمات صاروخية وطائرات مُسيرة بشكل مُتكرر ومُتزايد من قبل حزب الله.

وأضاف جانتس "أنا في صراع منذ أشهر مع رئيس الوزراء ومع الجميع، حتى أنه بحلول الأول من سبتمبر، سنكون على أتم استعداد وسنكون قادرين على التعامل مع شيء جديد.. سيمر الوضع إما بالترتيب أو بالتصعيد، لكن لا يمكن أن نخسر سنة أخرى".