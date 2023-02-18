ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18 فبراير 2023

السبت 18/فبراير/2023 - 08:52 ص

ارتفع سعر الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 نحو 5 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجرام من أدنى الأعيرة الذهبية وهو عيار ١٤ نحو 1120 جنيها للبيع و1125 جنيها للشراء، فيما وصل سعر عيار ٢١ الأشهر انتشار نحو 1680 جنيها للبيع و 1690جنيه للشراء .

وبلغ اعلى سعر جرام ذهب من عيار ٢٤ نحو 1920 جنيها للبيع و 1930 جنيها للشراء، عيار ١٨ حوالي 1436 جنيها للبيع و 1450 جنيها للشراء .

ووصل سعر اونصة الذهب حوالي 59,534 ألف جنيه للبيع و 60 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 13,400 ألف جنيه للبيع و 13520 ألف جنيه للشراء ، بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1,914,286 مليون جنيه للبيع و 1,930,714مليون جنيه للشراء .