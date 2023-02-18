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السبت 18 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18 فبراير 2023

ذهب
ذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 نحو 5 جنيهات للجرام.
وسجل سعر الجرام من أدنى الأعيرة الذهبية وهو عيار ١٤ نحو  1120 جنيها للبيع و1125 جنيها للشراء، فيما وصل سعر عيار ٢١ الأشهر انتشار نحو 1680 جنيها للبيع و 1690جنيه  للشراء .
وبلغ اعلى سعر جرام ذهب من عيار ٢٤ نحو  1920 جنيها للبيع و 1930 جنيها للشراء،  عيار ١٨ حوالي 1436 جنيها للبيع و 1450 جنيها للشراء .
ووصل سعر اونصة الذهب حوالي 59,534  ألف جنيه للبيع و 60 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب  13,400 ألف جنيه للبيع و 13520 ألف جنيه للشراء ، بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1,914,286 مليون جنيه للبيع و 1,930,714مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب سجل سعر الجرام سعر اونصة الذهب سعر الذهب في مصر