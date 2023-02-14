إنقاذ 3 أشخاص بعد 198 ساعة على الزلزال

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 01:19 م

بعد مرور حوالي 198 ساعة على زلزال شرق المتوسط المدمر، نجحت فرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض.

فقد تمكنت فرق إنقاذ من الجيش التركي وعمال المناجم في منطقة زونغولداق، في مقاطعة أديامان، من إنقاذ الشاب محمد جعفر تشتين، البالغ من العمر 18 عاما، من تحت الأنقاض.وقدم له المسعفون المحاليل الوريدية قبل محاولة استخراجه من المبنى الذي شهد انهيار المزيد من أجزائه أثناء عمل رجال الإنقاذ.

وقام المسعفون بتركيب دعامة للرقبة له، وكان على نقالة مرتديا قناع الأكسجين، ليخرج إلى الضوء بعد 199 ساعة تحت الأنقاض.

وفي ولاية كهرمان مرعش، نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض.

ووفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار، البالغ من العمر 17 عاما، وشقيقه باقي، البالغ من العمر 21 عاما، من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي "ستوتشو أمام" بقضاء دولقدير أوغلو.

وظهر محمد أنيس ملفوفا في بطانية حرارية اثناء نقله إلى سيارة إسعاف، بينما تعانق العشرات من رجال الإنقاذ والجنود الأتراك الذين يعملون في الموقع وصفقوا بعد إنقاذهما.

ثم طلب رجال الإنقاذ الهدوء لمواصلة البحث عن الآخرين ونادوا "هل يستطيع أحد سماعي؟" وفقا للأسوشيتد برس.

ولم تتضح الظروف الصحية للشقيقين اللذين تم إنقاذهما، غير أنه تم نقلهما مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.