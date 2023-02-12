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الأحد 12 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عمل بطولي لكلبة.. أرشدت عن مكان صاحبتها تحت الأنقاض (فيديو)

كلبة ترشد عن موقع
كلبة ترشد عن موقع صاحبتها
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تمكنت فرق الإنقاذ في ولاية هاتاي التركية، في إنقاذ سيدة بعد مضي 103 ساعات على بقائها تحت أنقاض مبنى انهار من جرّاء الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، بعد سماع نباح كلبتها.

وكان صوت نباح الكلبة بين الأنقاض مرشدا لفريق الإنقاذ الذي كان يطلق نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع "أتاتورك"، ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.

 

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وبعد جهود حثيثة، تبين لعناصر الإنقاذ أن سيدة (35 عاما) كانت عالقة تحت الركام، حيث تم إنقاذها بفضل كلبتها "فينوس"، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبعد إخراجها من تحت الركام، نقلت السيدة واسمها "دويغو" إلى المستشفى على الفور، بالتزامن مع الاعتناء بالكلبة.

ضحايا عمليات الإنقاذ زلزال تركيا وسوريا ولاية هاتاي التركية كلبة ترشد عن موقع صاحبتها