إنجازات وتوصيات منتدى شباب العالم تتصدر المؤتمر الصحفي

السبت 04/فبراير/2023 - 06:29 م

انطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بفيلم تسجيلى عن تاريخ المنتدى واهم التوصيات وإنجازات الأربع نسخ الماضية.

وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي.

ويشهد المؤتمر الصحفى حضورًا دوليًا موسعًا من ممثلى الهيئات والمؤسسات الدولية فى مصر حيث يحضر المؤتمر السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إيرك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، الدكتورة نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، والدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، وكارلوس أوليفر، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية فى مصر، وكريستين عراب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وفريدريكا ميجر، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وهبة نصير، منسق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين فى مصر، وجيرمى هوبكنز، ممثل منظمة لأمم المتحدة للطفولة فى مصر، وجون سوليكى، ممثل مفوضية اللاجئين فى مصر، وأيضا مدير مكتب منظمة اليونسكو، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مصر، وعدد آخر من مديرى مكاتب الأمم المتحدة فى مصر.

بالإضافة إلى حضور مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطنى، وحضور رؤساء تحرير الصحف والقنوات المصرية، وعدد من كتاب الرأى وكبار الإعلاميين، وعدد كبير من ممثلى الصحف والقنوات العربية والإفريقية والأجنبية.



ويعد منتدى شباب العالم منصة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدمها إلى العالم أجمع.

ويشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.