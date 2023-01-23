أسعار الحديد والأسمنت منتصف تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 23/يناير/2023 - 04:04 م

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 23 يناير 2023، في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد كالاتي:

سعر طن حديد عز 26985 جنيها للطن ويصل للمستهلك في حدود 28 إلف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

سعر طن حديد السويس 26850 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 26850 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 25500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 25500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 27360 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت كالآتي:

أسمنت المسلح 1950 جنيها مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت النصر 1900 جنيه للطن.

أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

اسمنت وادى النيل 1870 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1880 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 1880 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1940 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1980 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت العسكري بني سويف 1880 جنيها للطن.