بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الأسبوع ١٣ للدوري العام

الخميس 12/يناير/2023 - 06:09 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري ضمن منافسات الجولة ١٣ للدوري العام المصري لكرة القدم ويسعى كولر المدير الفني لفريق الأهلي للفوز وتحقيق النقاط الثلاثة للابتعاد بقمة ترتيب جدول الدوري واستغلال تعثر منافسة الزمالك.

ويحتل الأهلي قبل مباراة اليوم ضد المصري وتذاع بث مباشر صدارة ترتيب الدوري برصيد ٣٠ نقطة وبفارق ٤ نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة ولعب ١٣ مباراة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري

وتبدأ مباراة الأهلي والمصري بث مباشر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت الرياضية.

ويواجه الأهلي المصري في مباراة اليوم وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - ياسر ابراهيم - علي معلول.

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية - احمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر في الدوري اليوم الخميس