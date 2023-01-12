شاهد.. هيئة بابا نويل المختلفة حول العالم (صور)

الخميس 12/يناير/2023 - 07:10 ص

هناك الكثير من الأشياء التي تميز الاحتفال بالكريسماس حول العالم، ومن أبرزها بابا نويل المعروف بالبدلة الحمراء واللحية البيضاء الطويلة، وشكل بابا نويل يختلف من دولة إلى أخرى حتى أنه يغيب تمامًا عن بعض دول العالم، ومن خلال هذا الألبوم نتعرف على زي بابا نويل حول العالم في عيد الميلاد.

في إنجلترا بابا نويل بعباءة خضراء

في إنجلترا بابا نويل بعباءة خضراء

في دولة إنجلترا يظهر بابا نويل بعباءة ذات اللون الأخضر مع تاج من اللبلاب ومعلق به بعض الأجراس الصغيرة حيث يُقدم الهدايا للأطفال الصالحين ويلتقط معهم الصور التذكارية.

بابا نويل في هولندا

بابا نويل في هولندا



أما في دولة هولندا فيرتدي قبعة طويلة مطرزة بالأحجار الكريمة والجواهر وعباءة باللون الأحمر حيث ينتقل من منطقة إلى أخرى على ظهر حصان أبيض جميل.

بابا نويل في أسبانيا

صورة تعبيرية



في إسبانيا الأمر يختلف تمامًا تحديدًا في كتالونيا الأمر حيث يصنع الأطفال من الأشجار شكل تيو دي تندال هو كائن لطيف يرتدي ملابس مرحة ويحرص الأطفال على تغطيته جيدًا ويُوضع بداخله الحلوى والفواكة المجففة ليجتمع الأطفال عشية عيد الميلاد لضربه بالعصا للحصول على الحلوى!

بعض الدول لا تعرف بابا نويل لكنها تعرف ماما نويل وهي فتاة جميلة تقوم بدور بابا نويل لكنها ترتدي ملابس ذهبية وتمتاز بشعرها الأصفر المجعد والطويل وتمنح الأطفال الهدايا والحلوى.

في إسبانيا هناك 3 رجال يقومون بدور بابا نويل معًا لكن الأبرز بينهم يرتدي زي باللون الأزرق ويمر في الشوارع ويمنح الأطفال الصالحين هدايا مميزة.

عنزة يول في فنلندا

عنزة يول في فنلندا

عنزة يول في فنلندا هي بديل بابا نويل وهي إشارة إلى الروح الخبيثة المرتبطة بإله نورسين لكنها الآن تبحث عن الأطفال الصالحين وتمنحهم الهدايا لكن في العديد من المناطق تم استبدالها بشكل بابا نويل العادي.

في منطقة كاتالونيا بإسبانيا، يضع الأطفال تيو دي نادال تحت شجرة عيد الميلاد وبداخله المكسرات والفواكه المجففة في ليلة عيد الميلاد ويبقونه دافئًا، يقومون بضربه للحصول على ما بداخله.

ماما نويل

تتواجد ماما نويل في دول ألمانيا، سويسرا والنمسا وتقدم الهدايا للأطفال وعادة ما تظهر مرتدية التاج والشعر الأشقر الطويل المجعد مع زي باللون الذهبي.

بابا نويل في فرنسا

بابا نويل في فرنسا

فرنسا يرتدي بابا نويل عباءة حمراء بدلاً من البدلة التقليدية ويجتمع حوله الأطفال للحصول على الهدايا.

في السويد يرتدي بابا نويل قناعا وفقًا لشخصية تومت من الفلكلور السويدي.

في أوكرانيا يرتدي بابا نويل عباءة زرقاء وتكون برفقته فتاة جميلة تساعده.

في روسيا بابا نويل يرتدي عباءة حمراء طويلة بدلًا من البدلة التقليدية.

في هولندا يرتدي بابا نويل قبعة أسقف كبيرة مرصعة بالمجوهرات ويجوب المناطق على ظهر حصان أبيض.