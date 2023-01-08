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الأحد 08 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. انطلاق منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف للشباب بالمجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق اليوم الأحد منافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة، المقامة بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 7 حتى 8 يناير الجارى.

وتأهل منتخبنا الوطني المصنف الثاني على البطولة مباشرًة لدور ثمن النهائي، منتظر الفائز من المباراة التي ستجمع بين منتخبي بلجيكا والتشيك.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح السيف شباب كلًا من: “أحمد هشام وأدهم معتز وزياد نوفل وياسين خوضير ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني لسلاح السيف شريف البكري.

وعلى صعيد الفردي نجح أحمد هشام في التتويج بالميدالية البرونزية، كما جاء زميليه أدهم معتز في المركز العاشر، وحصل زياد نوفل على المركز ال 25 وأخيرًا حصل ياسين خوضير على المركز ال 67.

سلاح السيف شباب بالمجر كأس العالم