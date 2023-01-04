اليوم.. "فودة" يفتتح مشروع إنشاء رافع وخزان مياه بقريتي الجبيل والوادي

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:13 ص

يفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء رافع وخزان سعته ألفي متر مكعب في قرية الوادي، كما يفتتح نفس المشروع في قرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء، يرافقه اللواء مهندس إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما أنه من المقرر أن يفتتح المحافظ معرض الأنشطة الطلابية المتكاملة، بمدرسة الصنايع الثانوية العسكرية ويشهد حفل ختام الأنشطة للفصل الدراسي الأول.

من جانبها قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز"، إنه جرى الانتهاء من مشروع إنشاء رافع وخزان سعته ألفي متر مكعب في قرية الوادي التابعة للعاصمة طور سيناء، وهو جاهز للافتتاح بتشريف المحافظ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تأمين وتغطية الأماكن الضعيفة في القرية، البعيدة عن سرة البلد لتقوية ضغط المياه فيها، بجانب تأمين أية أعمال تنموية خلال الأعوام المقبلة، وهو عبارة عن مبنى إداري وعنبر للطلمبات ومبنى للكلور ومبنى محولات كهربائية، مؤكدة أن المشروع سيحل مشاكل كبيرة في ضعف المياه التي كانت تعاني منها أهالي القرية.

وأشارت رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، إلى أنه في ذات الوقت هناك مشروع مماثل آخر في قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء جرى الانتهاء منه أيضا، وهو جاهز للافتتاح وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع في القرتين "الجبيل" و"الوادي" 220 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع تنفيذ إدارة المياه للقوات المسلحة، وتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.