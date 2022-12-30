بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 03:36 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 1 %، بـ10.848،85 نقاط.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.87 % ليستقر عند 869،27 نقطة، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 220 مليون درهم مغربي، ووصلت رسملة البورصة إلى ما يقارب 575 مليار درهم مغربي.