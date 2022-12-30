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الجمعة 30 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 1 %، بـ10.848،85 نقاط.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.87 % ليستقر عند 869،27 نقطة، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 220 مليون درهم مغربي، ووصلت رسملة البورصة إلى ما يقارب 575 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب تغلق على انخفاض البورصة اليوم