أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 1 %، بـ10.848،85 نقاط.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.87 % ليستقر عند 869،27 نقطة، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 220 مليون درهم مغربي، ووصلت رسملة البورصة إلى ما يقارب 575 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 1 %، بـ10.848،85 نقاط.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 1 %، بـ10.848،85 نقاط.