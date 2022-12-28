اليوم.. حملة طرق الأبواب تواصل أعمالها بجميع المحافظات

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:55 ص

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، اليوم الأربعاء، حملة جديدة لطرق الأبواب تحت عنوان "احمها من الختان" وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إن الحملة تأتي فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعى ببعض الرسائل المهمة الخاصة بقضية ختان الإناث والخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

هذا ويسبق الحملة عقد دورة تدريبية، بجميع فروع المجلس على التوازي لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم وإقامتهم خلال حملة طرق الأبواب.