اليوم.. رئيس «تجارية الإسكندرية» يُكرّم 90 رئيس شعبة و35 عضو مجلس إدارة

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:57 ص

تحتفل الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بمرور 100 سنة على تأسيسها (اليوبيل الذهبى)، مساء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن يكرم «الوكيل»، حوالى 90 رئيس شعبة حالى وسابق وراحل، خلال الاحتفالية ، كما سيتم تكريم قرابة 35 عضو مجلس إدارة سابق تقديرا على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد الوكيل، إن غرفة الإسكندرية تعد أول غرفة تجارية بأفريقيا والشرق الأوسط، وميناء مصر الأول، وقاعدة الصناعة والتجارة في جنوب البحر الأبيض، مشيرا إلى أن احتفال الغرفة بيوبيلها الذهبى يتزامن مع مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والذى يتواكب مع خمسين عام للأكاديمية العربية في خدمة العلم والبحث العلمى في الوطن العربى.

ولفت إلى أنها تعد أول غرفة وطنية أنشئت في مصر وفي المنطقة العربية كلها، وتم تأسيسها كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج.