أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 09:23 ص

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بنحو 3 قروش فى البنوك العاملة فى مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجلت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 24.62 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضى.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنوك (ميد بنك ،الأهلي المتحد،الإسكندرية،المشرق،المصري لتنمية الصادرات) نحو 24.60 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنوك (الكويت الوطني ،فيصل الإسلامي) نحو 24.59جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB نحو 24.58جنيه للشراء و 24.64جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك قطر الوطني نحو 24.58جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.

بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،الاستثمار العربي،HSBC) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع .

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.54 جنيه للشراء و 24.59جنيه للبيع بإرتفاع 3 قروش مقارنة بتعاملات آخر الأسبوع الماضي .