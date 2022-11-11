ads
السبت 12 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أهالى ضحايا مذبحة «بنى وليد» يطالبون بمحاكمة إخوان ليبيا دوليا

علم ليبيا
علم ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رغم مرور ١٠ سنوات على ارتكاب ميليشيات تنظيم الإخوان في ليبيا مجزرة بمدينة بني وليد، إلا أن أسر الضحايا ما زالوا يطالبون بحقهم.

وطالب أهالي الضحايا فى بيان لهم بمحاكمة التنظيم الإرهابي أمام محكمة العدل الدولية، بعد فشل العدالة المحلية في إنصافهم، مستغلين زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد غربي ليبيا بإنصاف المظلومين عبر فتح تحقيق دولي مع من أصدر ونفذ "القرار رقم ٧" الشهير.

واشار البيان إلى قرار صدر عن المؤتمر الوطني الليبي السابق في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢ اجتاحت بموجبه ميليشيات إرهابية مدينة بني وليد بحجة البحث عن مطلوبين ممن ناصروا العقيد معمر القذافي أثناء الحرب الأهلية ضد نظامه عام ٢٠١١.

وأصدر القرار الظالم المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) بضغط من كتلة العدالة والبناء الجناح السياسية لتنظيم الإخوان، بينما نفذ القرار خليط من الميليشيات الإرهابية والمتطرفة بقيادة صلاح بادي المطلوب دوليا.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد الليبية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحقيق في تلك الجريمة. 

وأبـــدت المنظمات دهشتها من عـــدم زيـــارة المــــدعي العام الــدولي للمدينــة وعدم تحدثه فـــي الإحاطـــة التي قــدمها لمجلس الأمن يــوم الأربعاء المـــاضي، عــن تــلك الجريمة رغم أنها أحد أهم الضربات التي هزت وحدة النسيج الاجتماعي الليبي.

الاخوان ليبيا