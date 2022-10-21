فلسطين.. شهيد وثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 02:59 ص

استشهد، الليلة، الشاب صلاح بريكي (19 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.

وباستشهاد الشاب بريكي في جنين، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 175 شهيدًا (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلًا.