تعرف على سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 06:28 م

استقر أسعار الذهب في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، وسجل عيار ذهب 21 الأكثر شعبية في السوق المصري نحو 1108 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 950 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 739 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو1266 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8864 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 39 ألف جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 1266 ألف جنيه.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي عالميا أول خسائر أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع، حيث انخفضت بنسبة 2.97% لتستقر عند 1644.47 دولارًا للأوقية. تراجع المعدن الأصفر خلال التداولات في بداية الأسبوع، حيث تأثرت سلبًا على خلفية قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.