لوسي لـ"البوابة نيوز": فخورة بأني جزء من مسرحية الحفيد

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 05:55 م

أثير الجدل في الساعات الأخيرة، بعد تصريحات الفنانة لوسي عن مسرحية "الحفيد " من خلال حوارها في برنامج" كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي علي قناة "ON"، والتي أوضحت من خلاله أنها لا تقبل الإسفاف في أعمالها ومسيرتها الفنية، وترفض الخروج عن النص بافيهات لا تقبل.

وأكدت الفنانة لوسي، إلى أنها تقدمت بشكوي رسمية، إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بسبب بعض الإفيهات التي لا تليق في مسرحية الحفيد.

وقالت الفنانة لوسي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنها تقدمت بمذكرة كان مضمونها كالآتي «الالتزام بالنص والمشاهد والحركات، والالتزام بالمواعيد»، هذا مضمون المذكرة لوزيرة الثقافة، ومدير فرقة المسرح القومي، الفنان إيهاب فهمي، لافتة إلي أن الفنان إيهاب فهمي معلقا علي تحفظاتها "بيحاول أن الناس تلتزم بشكل المشهد المطلوب وعدم الخروج عنة دة العدل والأصول"

وأشارت إلى أن تلك الافيهات والتجاوزات، التى تحدث لا تليق بالمسرحية، ولا المسرح القومي، الذي وقف عليه عمالقة الفن في مصر والعالم العربي، مختتمة كلامها قائلة، “أنا من عشاق المسرح، والعمل المسرحي الذي يتم تقديمه، مهم جدا لكل بيت مصري أو عربي”.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة لوسي هو مسلسل "إنحراف" الذي عرض في دراما رمضان 2022، الذي شارك فيه روجينا، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ميدو عادل، ومحمد مهران، تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.