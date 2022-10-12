انعقاد الجلسة الافتتاحية للتحقيق الإبراشي الكاثوليكي بالفاتيكان 28 أكتوبر

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 12:26 م

تُعقد الجلسة الافتتاحية للتحقيق الإبراشي الكاثوليكي بالفاتيكان، في حياة فضائل وقداسة ومعجزات الكاردينال أغاجانيان في ٢٨ أكتوبر الجاري، على شرف المذابح الكاردينال غريغوريوس بطرس الخامس عشر أغاجيانيان (١٨٩٥-١٩٧١)، الذي كان كاثوليكوس وبطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

ويأتي هذا اليوم الذي تحتفل فيه الكنائس الأرمينية بعيد القديس يهوذا تداوس الرسول باعتباره "أوّل كاثوليكوس".

ومن المقرر أن يقام الاحتفال الذي يمثل بداية دعوى تطويب وتقديس الكاردينال أغاجانيان ظهرًا في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران بروما، وأعلنت الصفحة الرسمية للفاتيكان منذ قليل، أنه سيشارك بالحضور البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك والكاردينال أنجلو دي دوناتيس نائب البابا العام على أبرشية روما، الذي يمثل الأبرشية التي مات ودفن فيها الكاردينال أغاجانيان في كنيسة "San Nicola da Tolentino".

ووُلد الكاردينال أغاجانيان في مدينة أخالتسخا أوكهالتسيك في جورجيا الحالية في ١٨ سبتمبر عام ١٨٩٥، لعائلة أرمنيّة جورجيّة وتربى في كنفها على الأسس والفضائل المسيحية وسماه والداه "غازاروس". وفي عمر ١٢ سنة أرسل إلى روما لتلقّي العلوم الكنسيّة في إكليريكية الأرمن الكاثوليك. وتابع دراسته في مجمع انتشار الإيمان ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت والحق الكنسي. وسيم كاهنًا في الثالث والعشرين من ديسمبر عام ١٩١٧ واتّخذ اسم فرنسيس تيمُّنًا بالقديس فرنسيس دي سال، وسيم أسقفًا في ٢١ يوليو ١٩٣٥.

بعد وفاة البطريرك أرابيان، عقدت الكنيسة سينودوسًا في بيروت في ٣٠ نوفمبر عام ١٩٣٧ لإنتخاب خلفاً له، وأسفرت الجلسات الإنتخابية عن انتخاب المطران فرنسيس أغاجانيان بطريركاً على الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية عن عمر يناهز ٤٢ عاماً. وثبّته البابا بيّوس الحادي عشر يوم ٣١ ديسمبر عام ١٩٣٧. وإتخذ اسم غريغوريوس اسماً بطريركياً تيمّناً بالقديس غريغوريوس المنوّر مؤسس الكنيسة الأرمنية والذي هدى الشعب الأرمني الى المسيحية.

في ١٨ فبراير عام ١٩٤٦ عيّنه البابا بيّوس الثاني عشر كاردينالاً. في ١٨ يونيو عام ١٩٥٨ عيّنه البابا بيّوس الثاني عشر عميدًا مساعداً لمجمع انتشار الإيمان (اليوم دائرة البشارة) حتى ١٢ يوليو ١٩٦٠، أي حتى وفاة عميده الكاردينال بيترو فومازوني بيوندي، من ثمّ عيّنه البابا يوحنّا الثالث والعشرون عميدًا للمجمع.

توفي الكردينال غريغوريوس بطرس الخامس عشر أغاجيانيان في ١٦ مايو ١٩٧١، وأقيمت مراسم الجنازة في بازيليك القديس بطرس في روما حضرها البابا بولس السادس، إلى جانب الكرادلة والفعاليات السياسية.