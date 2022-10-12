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الأربعاء 12 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

رئيس الحكومة الجزائرية
رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن
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التقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يزور الجزائر حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي العلاقات المشتركة بين البلدين