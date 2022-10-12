رئيس الوزراء الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 01:44 ص

التقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يزور الجزائر حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.