التقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يزور الجزائر حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
بوابة العرب
رئيس الوزراء الجزائري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
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التقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يزور الجزائر حالياً.
التقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يزور الجزائر حالياً.