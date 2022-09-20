وزير الري يلتقي السفير الياباني بالقاهرة وممثلي الجايكا لبحث تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء 20/سبتمبر/2022 - 10:20 ص

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة وممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) والوفد الياباني المرافق له، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

ورحب الدكتور سويلم بالسفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية.

ومن جانبه عبر السفير اليابانى عن شكره للدكتور سويلم، مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لا سيما في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم إلى تاريخ التعاون الطويل بين البلدين في مجال المياه، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء ٦ قناطر بمنحة يابانية هى (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب).

وأوضح الدكتور سويلم، أنه استكمالاً لأعمال التطوير السابقة لبحر يوسف، فإنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لخدمة زمام ١.٥٠ مليون فدان في ٥ محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .

وأضاف، أنه يجرى حالياً بدء إجراءات إعداد دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني.

وتم خلال اللقاء استعراض مقترحات التعاون العلمي والبحثي بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" خلال الفترة المقبلة في مجال إدارة المياه ، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستخدام تقنيات حديثة في مجال الرى من خلال تجربة الرى الحديث والرى الذكى في أحد المناطق التجريبية مع استخدام الاستشعار عن بُعد لحساب الاحتياجات المائية ومراقبة مناسيب المياه وتقييم مدى التحسن فى كفاءة توزيع المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته في مد الشراكة الأكاديمية بين المركز القومى لبحوث المياه وجامعة توتورى اليابانية، وزيادة المنح المقدمة من الجانب اليابانى سواء للماجستير والدكتوراة أو الدورات التدريبية المتخصصة وذلك لرفع قدرات شباب الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة وخاصة مهندسى مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

واستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء موقف الاستعدادات الجارية لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى هذه الفعاليات المهمة من خلال عرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ.

كما تم خلال اللقاء استعراض مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر.