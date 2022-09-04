انطلاق مؤتمر "فارماكونكس" للصناعات الدوائية بمشاركة 20 دولة

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 03:08 م

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر "فارماكونكس" للصناعات الدوائية، حيث أقيم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالتعاون مع سلسلة المعارض العالمية "CPHI" أكبر معرض عالمي في قطاع الدواء، ويستمر المعرض في الفترة 4-6 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتفقد المعرض عند الافتتاح سفراء دولة السنغال، وغانا، والمستشار الطبي لسفارة السودان، والعديد من الجاليات الافريقية وكان في استقبالهم وفد كبير من العارضين ومسئولي الجهة المنظمة، وسط مشاركة متميزة للعديد من الوفود الاجنبية والإفريقية تصل لأكثر من 150 عارض من أكثر من 20 دولة.

ومن جانبه قال هاني خفاجي، المدير العام لتنظيم المعرض: تأتي الدورة الجديدة من المعرض والتي تعد واحدة من أقوى النسخ والتي تضم مشاركة واسعة من العارضين المصريين والأجانب، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ودعم الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة في قطاع الصحة، وما تم إنجازه خلال العامين السابقين من إنجازات قامت بها الدولة، وعلى رأسها التوسع في توطين الصناعات الدوائية، وتصنيع اللقاحات مثل لقاح كورونا، وهو ما يضع مصر في مكانة متقدمة لتكون مصنع الأدوية الأول بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف خفاجى، أننا نحرص دائماً على دراسة احتياجات السوق المصري، وتقديم أحدث الأبتكارات وأجدد ما توصلت له التكنولوجيا من خلال معارضنا التى تغطي العديد من القطاعات الحيوية، والتى يعد فارماكونكس واحداً منها حيث يلعب المعرض دورًا فاعلًا في مساعدة السوق على تحسين استدامته من خلال الربط بين العارضين والزوار للمساعدة في حل التحديات الكبيرة في قطاع المستحضرات الصيدلانية.

ويقام مؤتمر "فارماكونكس التقني" على هامش المعرض ويتضمن مناقشة العديد من المواضيع على رأسها شكل صناعة الأدوية في المنطقة، وممارسات التصنيع الجيد GMP، وإدارة سلسلة التوريدات، واتجاهات الصناعة الحالية، وركائز الجودة، وفرص التجارة البيئية، والعناصر النظيفة في المصنع.

بينما يتناول مؤتمر الغرف النظيفة أنظمة المراقبة، علم الأحياء الدقيقة في غرف الأبحاث، استراتيجيات مكافحة التلوث، قياسات تأهيل الغرف، التخطيط الصحيح لنظام HVAC، الاستشعار في الغرف النظيفة، كيفية تحديد معايير إضاءة الغرف النظيفة، النظافة داخل الغرف، معايير التصميم والمتطلبات الوظيفية لغرف الأبحاث المعيارية، وممارسات الاستدامة في هندسة وصيانة الغرف النظيفة.