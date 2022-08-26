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الجمعة 26 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محسن منصور: رئاسة لجنة تحكيم العروض القصيرة وسام اعتز به

لجنة تحكيم
لجنة تحكيم
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أعرب الفنان محسن منصور عن سعادته  الكبيرة،  بتكليفه رئيساً للجنة التحكيم العروض القصيرة بالدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي للعروض القصيرة ،معتبراً أن هذا تكليف وتشريف له ووسام على صدره،  يعتز به إنني اكون من ضمن قامات كانوا رؤساء لجنه التحكيم من قبل . 

وقال منصورفي تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" : أن المهرجان اختلف وكان الهدف الأساسي أنه ينتشر في كل ربوع مصر،ويتميز بدورته الحالية باسم بيتر بروك وهو من اهم مخرجي المسرح بالعالم، 

واشار إلى ان عدد العروض القصيرة التي يشرف على رئاستها تضم 16عرض مسرحي تترواح مدة العرض 20دقيقة ،يتم عرضها على يومين بمعدل 8عروض كل يوم ،مما ينتج عنه خروج جيل جديد مبدع ومتطور .

واوضح منصور ان هذه العروض ليست فقط مصرية بل هناك عدد من العروض الاجنبية ، مما يتيح الفرصة لتوافق وتواصل الاجيال وصياغة رؤية مستقبلية جديدة تتناسب مع التغييرات التي طرأت على المسرح وتصنع حالة من الحراك الثقافي المطلوب في الوقت الراهن . 

وأضاف  إن العرض كان يتم في إسكندرية فقط الأن  سوف ينتشر في كل ربوع مصر.

واختتم حديثه : دي أول دورة خاصة بالعروض القصيرة، هنشوف مواهب ورؤى إخراجية مختلفة، مبسوط بالحدث ده مش لأني في لجنة التحكيم ولكن لأني كنت طالب في جامعة القاهرة من سنة 1988 والنهاردة يُقدر ليا أكون رئيس لجنة العروض القصيرة في المهرجان.

أعضاء لجنة تحكيم المسرح التجريبي