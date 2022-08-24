محمد بن زايد: بعد لقاء العلمين ماضون في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 11:04 ص

أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، الذي جرى في مدينة العلمين في محافظة مرسى مطروح المصرية.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي"، موضحا أن دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الشيخ محمد بن زايد حضر لقاء العلمين التشاوري الأخوي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن".

وأضافت الوكالة أن القادة بحثوا "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجال الشراكات الاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها".

وتابعت: "جدد القادة في هذا السياق دعمهم أي جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والتنمية".

وكذلك استعرض القادة "عددا من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها"، وأكدوا "الحرص المتبادل على استمرار التشاور الأخوي بما يعزز الاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة".

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال، في بيان، إن "لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها".