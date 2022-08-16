سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأبرزت أن عدد الحالات النشطة انخفض إلى 127 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 62717، وعدد حالات الشفاء إلى 61598، بينما تم تسجيل 992 حالة وفاة.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 9 إصابات جديدة
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سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.