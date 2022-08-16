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الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 9 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأبرزت أن عدد الحالات النشطة انخفض إلى 127 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 62717، وعدد حالات الشفاء إلى 61598، بينما تم تسجيل 992 حالة وفاة.

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