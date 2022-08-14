رئيس مجلس الشيوخ يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة ابو سيفين

الأحد 14/أغسطس/2022 - 01:22 م

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين بمنطقة امبابة بالجيزة مقدما التعازي للبابا تواضروس الثاني .

قال رئيس مجلس الشيوخ في بيان صحفي :" تابعت كما تابع الشعب المصرى بكل الأسى تطورات حادث الحريق المرير الذى ألم بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة صباح اليوم، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء".

واضاف “ وإذ أتقدم بالأصالة عن نفسى وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنًا وشعبًا”.



