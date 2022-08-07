سوريا ترفع سعر البنزين المدعوم مجدد

الأحد 07/أغسطس/2022 - 03:48 م

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قرارا حددت بموجبه سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم ، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

ودعت الوزارة أصحاب المحطات إلى الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء، مؤكده أن القرار يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

وجاء في بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 2500 ليرة سورية، وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية، وسعر لتر أوكتان 95 بـ 4500 ليرة سورية للتر الواحد..