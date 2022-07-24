مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان الجنوب العالمي والنظام الدولي الجديد

الأحد 24/يوليو/2022 - 02:20 م

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية حلقة نقاشية بعنوان: "الجنوب العالمي والنظام الدولي الجديد"، وذلك بمقر المركز بالقاهرة.

وعقدت الحلقة حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به دول الجنوب العالمي من القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا في حال تمخض نظام دولي جديد فيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأدار الحلقة الأستاذ محمد ربيع الباحث في العلوم السياسية وسكرتير تحرير مجلة شئون لاتينية الصادرة عن مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، والذي أشار بدوره إلى أهمية أن تدارك دول الجنوب العالمي أهمية دورها في خلق نظام دولي جديد، لتكون قوة فاعلة فيه.

وشهدت الحلقة حضور عدد من الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية، ومن جانبها أوضحت الأستاذة نانسي طلال زيدان الباحثة في العلوم السياسية تأثيرات الأزمة على الدول الأفريقية، والسلوك التصويتي لها فيما يتعلق بالأزمة وموقفها من روسيا، وأكدت على أن النفوذ الروسي يتصاعد بشكل كبير داخل أفريقيا، خاصة الجانب العسكري منه، كما أكدت أن الدول الأفريقية يمكنها جني بعض المكاسب المتعلقة بتصدير الغاز والنفط إلى أوروبا عوضًا عن الغاز الروسي.