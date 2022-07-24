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الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 18 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56085 شفيت منها 52805 حالات وتوفيت 3150 حالة.

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