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السبت 23 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم السويس" توجه بضرورة دمج الأحداث الوطنية وثورة 23 يوليو بالأنشطة الصيفية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس برئاسة محمود الفولى، اليوم السبت، عن صدور بعض توجيهات إلى مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية بضرورة التأكيد على القائمين بمشروعات الأنشطة الصيفية بالمدارس والمركز الاستكشافي والموهوبين وكَافَّة توجيهات النشاط من: مَسرحٍ وصحافةٍ وتربيةٍ موسيقية وفنيةٍ ورياضية ووسائل تعليمية وخلافه.

أكد "الفولى"،  ضرورة التأكيد على توضيح كَافّة المناسبات التاريخية لوطننا الغالي مصر حتى لا تمر علينا تلك الذكريات الوطنية مرور الكرام دون أنْ تستقرَ في أذهان أبنائنا وأن يعتزوا بتاريخ وطنهم المصري ويفتخروا به، حيث وَجَّه بضرورة توضيح مُناسبة ثورة يوليو المجيدة عام 1952.

وأشار مدير عام التربية والتعليم بالسويس، إلى أن تلك اللحظات كانت نقطة مضيئة، حيث  انحاز  فيها الجيش المصري العظيم إلى صفوف الشعب؛ لصياغة  دولة ذات قواعد راسخة ويعيد كتابة تاريخ مجيد لمصر الغالية منذ حوالي 70 سنة مضت.

وقد أعاد التاريخ نفسه وتغير الزمان ولم تتغيرْ عَقيدةُ جيشنا المصري لتظل كما هي في ثورة أخرى بعصرنا الحديث، حيث فَضَّل الانضمام إلى صفوف الشعب المصري مَرّةً  أُخْرَى في الثلاثين من يونيو عام 2013م  ولِيُرَسِّخَ قَواعدَ جُمهوريةٍ جَديدةٍ  نَبْنِيْهَا مَعًا بتأييد المولى - عَزَّوَجَلَّ - لنا ثم بالاعتماد على وحدتنا وماضينا العريق وتقاليدنا الموروثة  وثوابتنا الأصيلة ؛ من أجل استشراف مستقبل أفضل لشعبنا العظيم الْأَبِيِّ الذي يتطلع دائما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المكانة العُليا بَين الأمم. 

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الأنشطة الصيفية مديرية التربية والتعليم تربية موسيقي المركز الاستكشافي الشعب المصرى