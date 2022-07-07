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الخميس 07 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,868.57 نقطة بانخفاض قدره 8.12 نقاط عن معدل الإقفال السابق. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 665.42 نقطة بانخفاض قدره 4.47 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و888 ألفاً و610 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 875 ألفاً و266 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 95 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض