مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

الخميس 07/يوليو/2022 - 02:59 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,868.57 نقطة بانخفاض قدره 8.12 نقاط عن معدل الإقفال السابق. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 665.42 نقطة بانخفاض قدره 4.47 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و888 ألفاً و610 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 875 ألفاً و266 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 95 صفقة.